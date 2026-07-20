Hospital Catarino Rivas ha atendido ocho casos de sarampión

San Pedro Sula – El Hospital Mario Catarino Rivas ha contabilizado un manejo de ocho casos de sarampión en la zona del Valle de Sula, zona norte de Honduras.
El jefe de emergencia del Hospital Catarino Rivas, Edgardo Iraheta, comentó que en este centro asistencial se han atendido ocho casos de sarampión procedentes del sector de Cofradía.
Detalló que los últimos casos fueron dos menores de edad que fueron aislados, pero afortunadamente no sufrieron ninguna incidencia y recibieron el alta médica.
Iraheta informó que se habilitó un centro de triaje en el hospital móvil con cuatro salas donde se atiende a un solo paciente de sarampión.
Finalmente el profesional destacó la importancia de una readecuación de los espacios porque un paciente con la enfermedad puede ser altamente contagioso, y deben estar en una área aislada, para un manejo adecuado. AG