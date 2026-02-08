Hospital Catarino Rivas atiende un promedio diario de 20 pacientes por accidentes de tránsito

San Pedro Sula – El Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula atiene diariamente un promedio de 20 pacientes que ingresan por heridas en accidentes de tránsito.

– Entre cinco y seis personas mueren al día en Honduras por accidentes de tránsito.

Así lo estimó el doctor Lexys Meza, quien es el jefe del área de urgencias del centro hospitalario, que indicó que abarca la mayor cantidad de recursos.

“Alrededor de 20 pacientes diarios atraviesan las salas de emergencia y consumen los recursos de otras categorías para otras enfermedades”, recalcó el galeno.

Meza detalló que una evaluación inicial para cada paciente que ingresa por accidente de tránsito cuesta alrededor de siete mil lempiras para serie de rayos X y tomografías.

No obstante, si los pacientes requieren de cuidados intensivos, el costo diario es de 100 mil lempiras.

El jefe del área de urgencia del Catarino Rivas añadió que si los pacientes de accidentes de tránsito requieren de cirugías de ortopedia de alta valoración puede costar alrededor de 70 mil lempiras.

Comentó que la mayor cantidad de pacientes ingresan con patología traumática, especialmente, relacionados con accidentes que involucran las motocicletas porque son los que reciben el mayor impacto en un hecho vial. AG