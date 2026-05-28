Hospital Atlántida activa protocolo de emergencia ante caso confirmado de sarampión

La Ceiba- El Hospital General Atlántida activó un protocolo de emergencia luego de confirmarse un caso importado de sarampión en el país, informó el director del centro asistencial, el doctor Sergio Hernández.

El galeno explicó que la medida fue adoptada tras la alerta emitida por la Secretaría de Salud sobre un paciente masculino de 40 años diagnosticado con la enfermedad, atendido en Ocotepeque.

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“Ya contamos con un personal de enfermería en la entrada del hospital, debidamente equipado, para que pueda valorar a los pacientes que van ingresando”, detalló Hernández.

El médico detalló que se habilitó una unidad de triaje con seis camas y personal médico y de enfermería para evaluar a los pacientes que presenten síntomas relacionados con el sarampión.

-En caso de que exista una sospecha alta, los pacientes serán trasladados a un área especial dentro del hospital.

El director del centro asistencial señaló que esperan que no se registren contagios en la zona atlántica, aunque aseguró que el hospital irá atenderá a los pacientes conforme surjan posibles casos.

“Esta es una enfermedad que también nos puede quitar la vida, tenemos la responsabilidad de vacunarnos y llevar a nuestros hijos a vacunar”, enfatizó. AD