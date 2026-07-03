Honras fúnebres para el periodista Arístides Aceituno

Tegucigalpa – Periodistas y ciudadanos acudieron este viernes al velatorio de cuerpo presente del periodista Arístides Aceituno, director y propietario de los servicios de monitoreo Seproc y Hondudiario.

Aceituno falleció la noche del jueves, luego de una intervención quirúrgica que no logró superar.

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Para este sábado está prevista la misa de cuerpo presente en la iglesia de Suyapa y, posteriormente, su sepelio en el cementerio del mismo sector. (PD)