Hondutel enfrenta déficit mensual de 20 millones de lempiras

Tegucigalpa – La gerente general de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Lucy Salgado, informó que la estatal atraviesa una complicada situación financiera con un defícit mensual que se aproxima a los 20 millones de lempiras.

Salgado detalló que la empresa enfrenta además demandas civiles y laborales que superan los 4 mil millones de lempiras, situación que ha generado problemas de iliquidez.

“Lo primero que hicimos fue enviar un grupo de abogados a los juzgados para actualizar estos datos para poder cuantificar y determinar el valor de las demandas” explicó la funcionaria.

Ante este panorama, explicó que Hondutel ha comenzado a implementar medidas administrativas orientadas a reducir gastos y mejorar la eficiencia operativa sin afectar los servicios que prestan.

La titular señaló que parte de las obligaciones financieras provienen de administraciones anteriores y aseguró que actualmente realizan un proceso de revisión para identificar el origen y antigüedad de las cuentas por pagar. AD