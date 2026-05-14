Hondutel busca reactivar más de L.300 millones en inversiones heredadas, así como alianzas con empresas y embajadas

Tegucigalpa – La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), se enfoca en poner en funcionamiento más de 300 millones de lempiras en inversiones realizadas durante la administración anterior, pero que no fueron ejecutadas, informó este jueves su gerente, Lucy Salgado.

La funcionaria explicó que una de las prioridades inmediatas es activar estos recursos que permanecen sin operar, como parte de una estrategia para rescatar financieramente a la estatal. “Tenemos una inversión que se hizo en la administración anterior que no fue puesta en funcionamiento. Esa es nuestra prioridad este año, echar a andar esos más de 300 millones que no quedaron instalados”, dijo a periodistas.

La funcionaria detalló que el plan de trabajo de Hondutel se centra en dos puntos: alcanzar un punto de equilibrio financiero y poner en marcha los proyectos pendientes.

Igualmente, señaló que la estatal de comunicaciones ya inició gestiones para fortalecer su sostenibilidad económica.

Potenciar servicios

Como parte de estas acciones, la gerente indicó que se encuentran en proceso de concretar elementos financieros y desarrollar una gira de reuniones con ministros, directores de instituciones públicas y otros actores del Estado, con el objetivo de ofrecer los servicios de Hondutel y posicionarla como operador tecnológico gubernamental.

“Estamos visitando todas las instituciones para poner nuestros servicios a disposición, conocer sus necesidades y ver cómo nos insertamos en los proyectos de país”, señaló.

En cuanto a la situación financiera, Salgado reconoció que la empresa arrastra deudas históricas, las cuales no corresponden a la administración actual.

Lucy Salgado, titular de Hondutel.

Ante ese panorama, aseguró que trabajan de forma coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Finanzas y otras entidades para aprovechar los decretos de amnistía que permitan a la institución tener alivios financieros en un corto plazo.

“Las deudas son heredadas de años. Estamos siendo creativos en cómo gestionarlas, aprovechando decretos de amnistía y otras herramientas para lograr un respiro financiero”, explicó.

Respecto a los resultados, la titular de Hondutel indicó que esperan que en el próximo trimestre comiencen a reflejarse avances visibles en la recuperación financiera de la empresa.

Alianzas con empresas y embajadas

Salgado destacó el interés de organismos internacionales y empresas extranjeras en los proyectos de la estatal, lo que podría traducirse en futuras alianzas estratégicas. “Hemos tenido reuniones con embajadas y empresas internacionales interesadas en ver cómo pueden participar en los proyectos de Hondutel”, enfatizó.

En relación con la estructura interna, Salgado confirmó que ya se inició un proceso de reducción de personal como parte de las medidas para equilibrar las finanzas, aunque advirtió que estas decisiones deben tomarse con cautela debido a las implicaciones económicas que conllevan.

“Estamos recortando personal y continuaremos en ese proceso hasta lograr el punto de equilibrio, pero debemos hacerlo de manera prudente por la responsabilidad financiera que implica”, concluyó. JS