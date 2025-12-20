Hondureños siguen escrutinio especial con la transmisión en tiempo real

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza la transmisión en tiempo real del Escrutinio Especial, una de las etapas más determinantes del proceso electoral, que definirá oficialmente a los ganadores de las Elecciones Generales.

En el conteo especial se revisan miles de actas que presentan inconsistencias, conforme a lo establecido en la Ley Electoral. Solo en el nivel presidencial, el CNE deberá revisar y corregir 2,773 actas que no lograron ser validadas durante el escrutinio preliminar.

Este procedimiento se desarrolla bajo observación pública y transmisión en vivo, como una medida orientada a fortalecer la transparencia, la confianza ciudadana y garantizar que cada voto sea correctamente contabilizado.

Desde el jueves que arrancó el escrutinio especial ya se han revisado 844 actas con inconsistencias de las 2, 773.

Para seguir el escrutinio especial, las autoridades han habilitado su página en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=zm4gTDkFwcE. IR