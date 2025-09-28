Honduras conmemora el día de La Biblia con mensaje de unidad

Tegucigalpa- Miles de hondureños se movilizaron por las principales ciudades de Honduras para conmemorar el Día Nacional de la Biblia, en donde el mensaje era de unidad.

En Tegucigalpa cientos de capitalinos participan del desfile especial por el día de la biblia, en el bulevar Suyapa y otros puntos de la capital.

Diversas iglesias y grupos juveniles se dieron cita este domingo para alabar a Dios y orar para que la palabra de Dios ilumine a los hondureños, desfilaron con pancartas y biblias en mano alusivas a la celebración.

Además, interpretaron cantos y realizaron danzas y un colorido desfile de carrozas.

El Pastor Rigoberto García, explicó que celebrar el Día de la Biblia es una bendición, la Biblia significa palabra viva porque es el mensaje de Dios y lo que está escrito ahí ha transformado millones de vidas en el mundo.

Posterior al desfile los cristianos de las iglesias evangélicas se trasladaron al hasta el Parque de Pelota Lempira Reina, donde tienen programadas actividades para el resto del día.

La Biblia es el libro que más se lee a nivel mundial y en Honduras no es la excepción, ya que el escrito es utilizado en todas las iglesias del país y también su uso se hace presente en colegios evangélicos y católicos.

Vía decreto legislativo 157-87 se acordó celebrar cada último domingo de septiembre el Día Nacional de la Biblia, el cual convierte a Honduras en uno de los dos países de Latinoamérica en festejar este día bajo un decreto.

Las iglesias conmemoran este día con caminatas, portando mensajes bíblicos y la Biblia en sus manos como una forma de rendir tributo a la sagrada escritura. IR