Hondureños reciben 2026 con 12 campanadas del reloj más antiguo de América

Tegucigalpa – La colonial ciudad de Comayagua, en el centro de Honduras, recibió el 2026 con doce campanadas del considerado reloj más viejo de América, construido por los moros, que data del año 1100, según apuntes históricos.

La llamada ciudad colonial ha sido engalanada con una vía navideña, nacimientos y otros atractivos para nacionales y extranjeros que asistieron a la última noche de 2025, en un encuentro de miles de personas en la plaza central de Comayagua, frente a la catedral Inmaculada Concepción, una obra arquitectónica herencia de los españoles que se comenzó a construir hacia 1634 y fue inaugurada en 1711.

Las fiestas de diciembre en Comayagua han incluido espectáculos musicales, entre ellos el concierto, exposiciones de pintura y venta de comidas, entre otras actividades.

La nochevieja de 2025 fue amenizada por coros y grupos musicales locales y luego de las doce campanadas se procedió a un espectáculo de luces artificiales.

El viejo reloj de la catedral, con números romanos, según registros históricos, es el más viejo de América y fue donado a Comayagua en 1636 por el rey Felipe III.

«Comenzó a funcionar aquí en 1636, donde trabajó por 65 años en la iglesia La Merced antes de ser transferida a la Catedral nueva en 1711. Es el reloj de trabajo más viejo de América, y suena sus alarmas cada 15 minutos», señala la página oficial de la ciudad de Comayagua. (RO)