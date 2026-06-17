Hondureños radicados en Panamá se cifran en 3,000, la mayoría con estudios superiores

Tegucigalpa – El hondureño que no es profesional emigra para Estados Unidos, pero el estudiado migra a Panamá, señaló el embajador de Honduras en Panamá, Rafael Sierra, quien destacó que la comunidad de connacionales en ese país se cifra en tres mil.

Enfatizó que la mayoría de connacionales que se han radicado en Panamá cuentan con estudios superiores, por lo que se desenvuelven en cargos claves en diferentes empresas.

“Laboran en cargos clave como gerentes de mercadeo, bancos, empresas importantes y organismos internacionales como Naciones Unidas y la OIM”, expresó el embajador hondureño durante una entrevista con la capitalina Radio América.

De los tres mil hondureños radicados en ese país la mayoría lo hace en la capital y en la zona fronteriza con Costa Rica, ambos sectores altamente productivos, refirió el diplomático hondureño.

En el caso de los hondureños radicados en el norte de Panamá se desempeñan en el sector agrícola, agregó.

Insistió que los hondureños que cuentan con estudios superiores optan por migrar a Panamá, país donde encuentran opciones laborales de acorde a su nivel académico. (RO)