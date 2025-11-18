Hondureños no han retirado unos 2 mil títulos universitarios desde 2011

Tegucigalpa – La Dirección de Educación Superior (DES) informó que unos 2,000 títulos universitarios, emitidos por instituciones nacionales e internacionales desde 2011, siguen sin ser retirados.

La directora de la DES, Cleopatra Duarte, pidió a los interesados o a sus representantes legales acudir a las oficinas de la DES para retirar los documentos.

Los listados de títulos están disponibles en la página oficial de la DES.

Cabe señalar que a partir de enero de 2026 se aplicará una tasa por custodia y almacenamiento, según el Plan de Arbitrios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La medida busca resolver la acumulación de documentos, garantizar su seguridad y liberar espacio, tras años de intentos de contacto con los propietarios sin éxito, se informó.

Las causas por la que los hondureños no retiran sus títulos son varias, pero destaca la migración laboral e irregular.

En otros casos, los profesionales son contratados sin este requisito, por lo que postergan el acto de retiro del título. (RO)