Hondureños llamados a ejercer un voto responsable este 30 de noviembre

Tegucigalpa – Distintos sectores del país han coincidido en un llamado responsable y urgente a la ciudadanía para que acuda a las urnas y ejerza su derecho al voto de manera libre, informada y consciente.

El llamado destaca que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la democracia y garantizar la transparencia del proceso electoral.

Las autoridades del CNE, recordaron que cada voto cuenta y que es responsabilidad de todos los hondureños contribuir a la elección de las nuevas autoridades que dirigirán el rumbo del país en los próximos años.

Asimismo, el sector privado, sociedad civil e iglesias instan a los votantes a presentarse a los centros de votación con su documentación en regla, respetar las normas electorales y mantener un comportamiento cívico durante la jornada.

Este 30 de noviembre, Honduras necesita la participación de todos. El futuro del país se construye con decisiones responsables y con la voz de cada ciudadano en las urnas, subrayararón representantes del sector privado.

Las instituciones reiteraron también la importancia de mantener la paz, evitar la desinformación y confiar en los mecanismos oficiales habilitados para el desarrollo del proceso electoral.

Los tipos de ciudadano frente a las urnas

Distintas teorías de conocedores de las ciencias políticas a través de la historia han descrito cómo se manifiestan los votantes en una democracia:

El ciudadano ideal, ilustrado e informado, que vota con seguridad y desde normas éticas.

El ciudadano responsable, que analiza contexto e intereses, siempre pensando en el destino colectivo. El ciudadano interesado, que busca su conveniencia personal a cualquier costo. El ciudadano pasional, que decide desde las emociones, simpatías u odios. El ciudadano siervo, que vota a cambio de dinero, prebendas o promesas.

Y finalmente el ciudadano ingenuo, que participa sin reflexión, solo porque está habituado a hacerlo.

Honduras necesita, más que nunca, ciudadanos responsables e ideales. Aquellos que comprendan que el voto no es un trámite vacío, sino una herramienta para cambiar la historia y defender la democracia. El voto es la forma en que cada individuo expresa sus preferencias, pero también debería ser la vía para buscar el bien común. Como señaló Abraham Lincoln, “la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Este 30 de noviembre, los hondureños tienen la oportunidad de elegir sus autoridades responsablemente y fortalecer la democracia. LB