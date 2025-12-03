Hondureños inconformes con políticos también expresaron su voluntad con votos nulos

Tegucigalpa – Una minoría en crecimiento de hondureño manifestó su inconformidad con la clase política a través de votos nulos.

Con 79.55 % de la actas divulgadas, se contabiliza hasta el momento 93 mil 186 votos nulos.

Lo anterior revela que muchos hondureños acudieron a las urnas para cumplir con su deber de ejercer el sufragio, pero manifestaron su inconformidad emitiendo un voto nulo.

Según la Ley electoral son varias las razones por las que un voto se considera nulo en las elecciones.

El artículo 274 de la Ley Electoral de Honduras establece que un voto se considera nulo si dentro de la misma papeleta se encuentran consignado dos o más candidatos bajo el mismo doblez, esto a nivel presidencial o de corporación municipal. Lo anterior significa colocar o marcar dos marcas cuando se solicita solo una.

Además, se considera voto nulo cuando la papeleta no cuenta con las firmas y sellos correspondientes.

Cuando el voto abarque dos recuadros sin poder diferenciar la proporcionalidad de la marca también se considera nulo.

Aunque estos casos se pueden cometer inconscientemente, en la mayoría de los casos se cometen a propósito para manifestar un rechazo a la clase política.

En algunos casos más evidentes, los ciudadanos rompieron la papeleta. (RO)