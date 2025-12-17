Hondureños han recibido más de $ 11,200 millones en remesas familiares

Tegucigalpa – Las remesas enviadas por los hondureños que residen en el extranjero ascienden a 11 mil 251.4 millones de dólares al 4 de diciembre de acuerdo a los reportes del Banco Central de Honduras (BCH).

La cifra representa un aumento de 2 mil 284.3 millones de dólares, es decir, una expansión de 25.5 %, en base al análisis que realiza el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en su boletín económico de diciembre.

En Honduras, más del 80 % de las remesas provienen de Estados Unidos, donde residen unos 1.8 millones de hondureños, mientras que España ocupa el segundo lugar, con un 10.2 %.

México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Alemania representan en conjunto el 4.5 % del monto de las remesas restantes.

Las remesas constituyen más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, un país de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % vive en situación de pobreza, según cifras oficiales.

Para el 20204, Honduras recibió 9 mil 743 millones de dólares en remesas. VC