Hondureños, entre “compás de espera” y críticas a Asfura por los 100 días

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Aunque existe ya un incipiente malestar por los altos precios de la canasta básica y la escalada en los precios de los combustibles, todavía una parte mayoritaria de la población considera que se debe otorgar un “compás de espera” al gobierno de Nasry Asfura, ya que dicen ser conscientes que parte del problema es por la guerra en Medio Oriente, cuando la novel administración llegó a los 100 días de funciones.

Proceso Digital hizo un pulso para saber la opinión de los pobladores de los primeros días del gobierno de Asfura en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

Se consultó a ciudadanos en el Parque Central de Tegucigalpa, mercado Jacaleapa y la calle del comercio de la populosa colonia Kennedy.

Los consultados respondieron que saben que los alimentos y combustibles han subido de precio, que cada vez es más difícil acceder a los mismos, pero una buena cantidad indicaron que es algo que no está en control del presidente Asfura debido a que eso es provocado por el conflicto internacional.

Una gran parte señaló que todavía debe haber paciencia con el gobierno antes de empezar los cuestionamientos, pero exteriorizan el sufrimiento por la escalada de precios y el costo de la vida.

Expresaron que la escalada de precios se debe al conflicto bélico en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán y que el gobierno hondureño no es responsable de la escalada de precios, pero solicitan medidas más paliativas.

Algunos manifestaron que era necesario un cambio de gobierno porque no miraban un rumbo correcto con la administración saliente de Xiomara Castro y del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Voces ciudadanas

El Parque Central, sitio preferido de muchos capitalinos para discutir los problemas del país o descansar tras actividades laborales o en búsqueda del mismo, fue uno de los sitios seleccionados por Proceso Digital para hacer la consulta a la ciudadanía.

#100dias El ciudadano José Luis Irías señala que un gobierno debe medirse por resultados que por días pic.twitter.com/QjmLt4JJXY — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

En dicho lugar dialogamos con Óscar Luis Irías, un ciudadano en busca de empleo, quien señaló que el actual gobierno debe medirse por resultados en lugar de días, añadiendo que debe tomarse en cuenta los niveles macroeconómicos, deuda pública, déficit fiscal, balance comercial e inflación.

“Valoró las tareas de cada gobierno por resultado, y esos resultados se miden en el índice de desarrollo humano”, dijo a Proceso Digital.

Consideró que el cambio político era necesario en Honduras, refiriéndose a la salida del Partido Libre en el gobierno, indicando que el país no iba por buen camino y que la llegada de Asfura al gobierno “es una ganancia para Honduras”.

Reiteró que es una ganancia para el país y la democracia, salir de la ruta del socialismo.

"Lo que no se hace en 30 días no se hace en una semana, tenemos que esperar todavía para ver que resultados tiene", dice un ciudadano sobre la gestión de Nasry Asfura pic.twitter.com/XqHeLoktmt — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

Por su lado, Roberto Flores manifestó que se debe dar un “compás de espera” para saber los resultados que obtendrá Asfura en su gestión.

Aunque expresó su preocupación por el alza en los precios de la canasta básica y la tarifa de transporte, y que repercuta en los logros del gobierno.

No obstante, la ciudadana Francisca Aguilera, procedente del municipio de El Paraíso, fue entrevistada en el Parque Central, y es una de las voces críticas del gobierno Asfura, señalando que en 100 días “no ha hecho nada” y que se ha dedicado a cuestionar “cosas inútiles” exclamando que no hay prosperidad.

Una de las ciudadanas, Francisca Aguilera, fue crítica de los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura pic.twitter.com/zEBnKVbvv6 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

Reflexionó que el gobierno empezó mal al cuestionar cosas del pasado y no dedicarse a gobernar, y avizora que la gestión de Asfura no terminará bien.

De su parte, Carlos Humberto Girón, un vendedor de artículos que comercia en el corazón del Centro Histórico de Tegucigalpa, señaló que se debe ser realista aseverando que ningún gobierno obtendrá un gran logro en sus primeros 100 días.

#100días Un vendedor ambulante en el parque Central de Tegucigalpa dijo que se debe esperar que acciones realiza el presidente Nasry Asfura argumentando que el gobierno anterior "no dejó bien las cosas" pic.twitter.com/h1JX73QeXL — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

Sostuvo que otra razón para que la administración de Asfura no genere logros es porque el anterior gobierno no dejó bien el país, y que se debe otorgar un tiempo de espera.

“He visto mucha gente renegando por el precio de la gasolina, pero eso viene de los más altos, a veces no es culpa del gobierno, hay que ser consciente de las cosas”, reflexionó.

Advirtió que la situación es difícil y que las cosas deben tomarse con seriedad, añadiendo que si un hondureño quiere tener una buena comida, debe gastar más de 200 lempiras.

De su lado Hugo Lenín Carcamo, trabajador del sector transporte en el Mercado Jacaleapa, indicó que la situación de los altos precios no es culpa del gobierno, sino que por la guerra en el Medio Oriente.

“Hay que darle tiempo de espera porque el hombre (el presidente Asfura) está comenzando”, exclamó.

Entretanto, Elsa Marina Baquedano, una vendedora de pan en el mismo mercado, y procedente del sector de El Zamorano, dijo que la situación económica del país es difícil por la situación de desempleo y falta de dinero.

Una vendedora ambulante en el Mercado Jacaleapa expresó que la situación económica es muy difícil y no avizora mejores condiciones en el futuro pic.twitter.com/96w5FeZqjZ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

Avizoró que no ve mejora en las condiciones para el futuro al presenciar la falta de medicamentos en los centros asistenciales y el alto precio de la canasta básica alimenticia.

“Esta difícil la vida en Honduras, no hay medicinas, la comida está cara, el pan me costaba 30 lempiras y ahora vale 40”, opinó.

Por su parte, Bessy Corrales, una comerciante de frutas en la primera entrada de la colonia Kennedy que reside en el municipio de Pespire, dijo que con el actual gobierno ha sufrido incremento en el precio del combustible y la canasta básica alimenticia.

Una vendedora de frutas en la primera entrada de la colonia Kennedy lamentó que los precios de la canasta básica estén elevados pic.twitter.com/6NNVzSpwZF — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

“La canasta básica está demasiada elevada, antes, la fruta la comprábamos barata, hoy ya no, está más elevado los precios”, relató.

Confesó que es consciente que los altos precios en los alimentos no es responsabilidad del actual gobierno, sino de la guerra en el exterior, pero lamentó que esta situación perjudique su costo de vida.

Exhortó al gobierno a buscar un mecanismo que logre contener el alza en el precio de los combustibles y la canasta básica.

La comerciante contó que ella reside en el municipio de Pespire en la zona sur del país, y que viaja diariamente a la capital para vender frutas.

En ese orden, externó que ha visto que antes del conflicto bélico en el Medio Oriente, pagaba 500 lempiras en combustible para viajar a Tegucigalpa, pero que ahora gasta casi L. 1,000.

Mientras que la vendedora de alimentos en la colonia Kennedy, Olga Ramírez, residente en el barrio Villa Adela, contó que con el cambio de gobierno pudo conseguir un trabajo, pero que ha habido un incremento en el chimbo de gas y harina de maíz.

Una vendedora de tortillas en la colonia Kennedy dijo que la situación económica es difícil porque los precios son elevados, pero confía que se revertirá en el gobierno pic.twitter.com/DF0ifGOlbe — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

“Se ha visto la diferencia, antes no tenía trabajo ahora lo tengo, me dieron un puesto en un pequeño negocio, le doy gracias a Dios y esperamos que esta situación (la guerra en Medio Oriente) se va a terminar”, expresó.

Vaticinó que la población hondureña debe tener paciencia y aguantar unos pocos años con la actual situación para que el presidente Asfura empiece a dar resultados.

Mencionó que Asfura asumió el gobierno en una crisis heredada del gobierno anterior, y primero tenía que enfocarse en arreglar el desorden.

Otro ciudadano entrevistado en el parque Central de nombre Jesús Antonio Chávez indicó que el gobierno no ha respondido a las necesidades de los hondureños, sino que se ha dedicado a satisfacer necesidades de otros grupos.

Subrayó que no cree que el gobierno arranque a tomar decisiones a favor de la población.

Un ciudadano capitalino indicó que se los hondureños deben darle un "compás de espera" al gobierno de Nasry Asfura para que empiece a dar resultados pic.twitter.com/fT7esE6AuV — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

No obstante, Raúl Coello, un ciudadano originario de Tegucigalpa, fue entrevistado en el parque Central y defendió que hasta el momento el gobierno ha actuado de la manera correcta y que solo necesita tiempo para que se desarrolle.

“El gobierno es amplio y no va a solucionar las cosas de una sola vez, es poco a poco, y los ministros deben ayudarle”, al presidente Asfura, exclamó.

Entretanto, Manuel Laínez, de 80 años procedente de la capital, lamentó que el gobierno no haya cumplido en sus primeros días de incentivar oportunidades de trabajo y evitar el aumento al costo de vida.

Un ciudadano lamentó que el gobierno no ha cumplido con las expectativas de incentivar oportunidades de empleo pic.twitter.com/vKtPAbLiyJ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

“Lo que prometieron de los 100 días, no lo han cumplido, los gobiernos nos miran aquí sentados esperando un trabajo o una resolución que nos puedan dar para poder sobrevivir, y creo que vamos para abajo”, exteriorizó.

Expresó que cada ciudadano tiene esperanza que habrá cambio en su vida por cada gobierno entrante, pero que da la impresión que “todos son cortados por la misma tijera”.

Contó que diariamente se sienta en el parque Central de Tegucigalpa ante la impotencia de conseguir trabajo y busca comer al mediodía.

Un ciudadano de nombre Tulio Maradiaga Canales señala que se debe tener paciencia al gobierno de Asfura porque recién está empezando pic.twitter.com/JfPTatTDxl — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 6, 2026

Finalmente, Tulio Maradiaga Canales, un adulto mayor originario de la ciudad de La Ceiba y que fue entrevistado en el Parque Central,coincidió con la mayoría de los entrevistados que hay que otorgar un “compás de espera” al gobierno de Asfura para que se desarrolle. (PD/AG).