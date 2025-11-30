Hondureños en EEUU también abarrotan centros de votación en primeras horas

Tegucigalpa – La comunidad migrante en Estados Unidos habilitada para ejercer el sufragio también abarrotaron los centros de votación en las primeras horas de este domingo.

Se estima que unos 18 mil hondureños en Estados Unidos ejercerán este derecho.

Copán Alvarez, periodista hondureño, se presentó a votar en una JRV de Miami y dijo estar sorprendido por la cantidad de gente que llegó a ejercer el sufragio.

Reveló que tenía 10 años de no votar, pero que en esta elección decidió acudir para ejercer su derecho ciudadano.

En total se instalaron 12 Juntas Receptoras de Votos en los estados donde más diáspora hondureña se concentra.

El proceso de voto en el exterior se consolidó en Honduras con la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, promulgada en 2021, que faculta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para reglamentar y habilitar este mecanismo.

Sin embargo, se sigue tratando de una minoría, pese a que Honduras ya cuenta con casi dos millones de connacionales residiendo extra fronteras.

En esta ocasión el CNE determinó no instalar centros de votación en España, hogar de unos 250 mil hondureños. (RO)