Hondureños en ciudades y aldeas de nueve departamentos caminarán por la paz y la democracia  

Tegucigalpa – Las parroquias de 34 municipios del país han confirmado su participación en la jornada nacional de oración por Honduras que el sábado 16 de agosto unirá a católicos y evangélicos.

A nivel de las ciudades, la iglesia Católica confirmó que Tegucigalpa (Francisco Morazán), San Pedro Sula (Cortés), La Ceiba (Atlántida), Danlí (El Paraíso), Juticalpa (Olancho), Siguatepeque (Comayagua), Choluteca (Choluteca) e Intibucá y La Esperanza (La Esperanza) acogerán la marcha que lleva como lema “Caminamos con fe y esperanza”.

En tanto en Lempira, todas las parroquias han confirmado su participación a la jornada de oración. Lo mismo que en el departamento de La Esperanza.

Los municipios y aldeas confirmadas incluyen Gracias, La Campa, San Sebastián, La Iguala, Belén, La Virtud, Las Flores, Talgua, Candelaria, Tomalá, Santa Cruz, Lepaera, Piraera, Guarita, Erandique, San Andrés, en el departamento de Lempira.

En tanto en Intibucá, se han confirmado Jesús de Otoro, San Isidro, Yamaranguila, Masaguara, San Francisco de Opalaca, Camasca, Colomoncagua, Santa Lucía y San Juan.

En el Distrito Central, la marcha dará inicio a la altura de la imagen de la Virgen de Suyapa que está ubicada en la Plaza las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Al anunciar la marcha, el arzobispo José Vicente Nácher Tatay y el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, pastor Gerardo Irías, invitaron a todos los hombres y mujeres de fe, sin distinción de credo ni afiliación, a sumarse a esta manifestación pacífica y espiritual “por la justicia, la libertad, la unidad, la paz, el desarrollo y el respeto”.

“La voluntad de los ciudadanos, legítimamente expresada en las urnas, debe ser respetada el 30 de noviembre y cada cuatro años”, señalaron, aludiendo directamente a las elecciones generales previstas para fin de año. Aunque evitaron referencias partidarias, el mensaje fue claro en su llamado a defender la democracia. VC