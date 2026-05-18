Hondureños desaparecidos: el drama que se extiende a la ruta migratoria

Tegucigalpa – A la sombra de un fantasma del pasado, Honduras acumula en el presente 167 casos de personas desaparecidas en su territorio, sin embargo, este no solo es un drama local está herida abierta para el país se extiende también a la ruta migratoria donde desde el año 2000 se registran más de mil 300 casos.

– Actualmente Honduras registra 797 expedientes de connacionales desaparecidos ya sea en territorio nacional o en la ruta migratoria.

De acuerdo a datos del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro) desde el año 2000 Honduras registra mil 374 expedientes de personas desaparecidas, desde entonces muchos han sido encontrados sin vida, otros privados de libertad y un menor número se ha logrado dar con el paradero de los hondureños reportados como desaparecidos.

Ver: Desaparecidos: un fantasma del pasado con decenas de casos en el presente

Sin embargo, hasta la fecha se registran 630 casos de hondureños desaparecidos en la ruta migratoria, de los que no se conoce nada de su paradero, en algunos de estos casos la búsqueda ya acumula décadas.

Madres, padres y otros familiares han muerto a la espera de conocer algo sobre sus parientes desaparecidos en la ruta migratoria comprendida entre Guatemala y México.

630 hondureños desaparecidos en ruta migratoria

Marcia Martínez, miembro del equipo técnico del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, (Cofamipro), dijo a Proceso Digital que desde el año 2000 documentan Mil 374 expedientes (entre ellos se encuentran casos de desaparecidos, privados de libertad, fallecidos y aparecidos).

No obstante, en la actualidad contabilizan 630 casos de hondureños desaparecidos en la ruta migratoria.

La mayoría de estos hondureños desaparecieron en México mientras intentaban llegar a Estados Unidos, dijo.

Cada caso es una historia, es un padre, una madre, un hermano o una hermana, reflexionó.

De acuerdo a datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), brindados a Proceso Digital, desde el 01 de enero al 20 de abril del 2026 se registran 167 expedientes investigativos de personas desaparecidas en el territorio nacional.

En ese contexto, actualmente Honduras registra 797 expedientes de connacionales desaparecidos ya sea en territorio nacional o en la ruta migratoria.

Madres no detienen la búsqueda

Madres de migrantes desaparecidos llegaron recientemente a Tapachula, frontera con Guatemala, para recorrer varias ciudades del sur del país con la esperanza de encontrar pistas sobre sus seres queridos en México, en medio de la aguda crisis de desaparecidos que vive el país.

Las madres y abuelas son parte de la quinta brigada internacional y de la Red Regional de Familias Migrantes provenientes de Ecuador, Honduras, Colombia y Cuba, quienes buscan a sus familiares desaparecidos desde 2024.

Ver: Madres buscadoras alzan la voz por crisis de desaparecidos en México a un mes del Mundial

Ana Enamorado, integrante de la Red Regional de Familiares de Migrantes, señaló que visitan los centros de rehabilitación, los albergues, las calles para ir casa por casa para preguntar si sus hijos pasaron y tener una pista para dar con su paradero.

“Estuvimos en Tonalá y esta mañana que llegamos a Tapachula, las personas están desaparecidas desde el mes de diciembre de 2024 son las personas que están desaparecidas en San José El Hueyate de Mazatán, ellos estaban cruzando por lancha con la intención de llegar a los Estados Unidos”, explicó.

No desistir

Si bien, en muchos momentos los familiares de los migrantes desaparecidos en la ruta migratoria sienten que no son escuchados por las autoridades, defensores de los derechos de los migrantes llaman a no desistir.

En ese orden, el director del Albergue Belén de la Iglesia Católica, César Augusto Cañaveral Pérez, consideró fundamental no desistir en la búsqueda.

“Siento que es una labor titánica que tendríamos que hacer todos, no solamente los tres niveles de gobierno; yo creo que es de todos nosotros y no debe suceder”, aseguró a periodistas.

Cañaveral remarcó que el tema migratorio está como en el abandono, porque dicen que no hay migrantes y migración, por eso no hay desaparecidos; ya no sabemos si son desaparecidos por el crimen organizado, no sabemos si se perdieron”, remarcó. (RO).