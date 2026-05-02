Hondureños bajo una condición de trauma psicosocial a causa de políticos, alerta psicólogo

Tegucigalpa – El psicólogo Warren Ochoa alertó este sábado que los hondureños se encuentran bajo una condición de trauma psicosocial, en parte se debe a los políticos del país, dijo.

“Vivimos en una selva, en un país empobrecido por la corrupción… hay un grupo de políticos que operan como psicópatas”, expresó el especialista.

Acotó que en Honduras los políticos se dedican a sesionar para retirar un cuatro del Congreso Nacional.

“Que cosa más ridícula e innecesaria”, expresó el experto al tiempo que expuso que estas cosas colocan a los hondureños bajo una condición de trauma psicosocial.

Aunque defendió que no se puede generalizar, pero en gran parte lo anterior se debe a los políticos.

Los hondureños no comen juicio político y los políticos no atienden las necesidades de las comunidades, reprochó.

“En los hogares la gente necesita alimentación, salud, educación y transporte”, agregó.

El experto recomendó un viraje en la política para mejorar la salud mental de los hondureños.

Los hondureños afrontan un proceso electoral cada cuatro años, pero la exposición a la política es constante por parte de los propios políticos y medios de comunicación. (RO)