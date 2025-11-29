Hondureños apuran sus pasos para reclamar su DNI

Tegucigalpa – Cientos de hondureños apresuraron sus pasos este sábado y abarrotaron las distintas oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) para reclamar su Documentos de Identificación Nacional (DNI).

El DNI es un requisito indispensable para poder ejercer el sufragio este domingo.

El RNP está atendiendo este sábado en todas sus oficinas en un horario normal.

Sin embargo, desde la madrugada cientos de hondureños abarrotaron las distintas oficinas para poder reclamar este documento.

En total 6 millones 522 mil 477 de ciudadanos habilitados para votar este 30 de noviembre, de los cuales 6 millones 026 mil 170 están en territorio nacional y 496 mil 307 en el extranjero, sin embargo, en Estados Unidos solo 18 mil hondureños podrán ejercer el sufragio, aunque el número de habilitados es mayor.

Los hondureños necesitan de su DNI para poder ejercer este derecho, por lo que este día apuraron sus pasos para reclamar este documento en las oficinas del RNP. (RO)