Hondureños abarrotan terminales de buses en fin de año

Tegucigalpa – Tanto las terminales de buses en la capital como en ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca lucieron abarrotadas este miércoles 31 de diciembre.

Los hondureños quienes en su mayoría buscan pasar las festividades de Nochevieja con sus familias, abarataron las terminales de buses de las principales ciudades del país.

En ese sentido, las rutas más apetecidas son el sur y norte del país. No obstante también existen desplazamientos de personas que visitan a sus familias en estas fechas de regocijo espiritual.

Cabe mencionar que la clase burócrata del país goza de feriado este miércoles y jueves, mientras que el sector privado lo hará a partir del mediodía de hoy.

Las diferentes rutas operan con normalidad este último día del año, pero no será así este jueves 01 de enero.

No obstante, el servicio de transporte se reanudará el viernes 02 de enero. (RO)