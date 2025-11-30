Hondureños abarrotan los centros de votación

Tegucigalpa – A nivel nacional los centros de votación están abarrotados de hondureños que acuden a ejercer el sufragio este domingo para escoger a las nuevas autoridades que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años.

Mediante una cadena nacional de radio y televisión que comenzó a las 6.45 de la mañana se dio por iniciado el proceso electoral hondureño este domingo 30.11.2025.

Los comicios representan los más trascendentales en la historia democrática reciente, donde cuatro presidenciables buscarán el poder de la nación para el período 2026-2030.

Considerable afluencia de personas en el Liceo Bilingüe Centroamericano en Tegucigalpa en las elecciones generales de este 30.11.2035. #ProcesoDigital pic.twitter.com/hLbwQYsdxW — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 30, 2025

Tras el pitazo inicial, la población se apersonó a cada centro de votación a realizar largas filas para ejercer el sufragio.

A esta hora de la mañana ya han ejercido el sufragio la candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada y el candidato Liberal, Salvador Nasralla.

Asimismo, el edil capitalino Jorge Aldana y otros candidatos a la alcaldía del Distrito Central, así como candidatos a designados presidenciales de los principales partidos políticos.

La jornada se ha vivido de una forma tranquila, la población espera con paciencia para ejercer el sufragio.

Gran afluencia de votantes en la Escuela Nicaragua de la colonia Miraflores de Tegucigalpa. Se denuncian problemas con el biométrico. #ProcesoDigital pic.twitter.com/40bUY6rq6p — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 30, 2025

Son cientos de personas las que realizan largas filas en los centros de votación, donde personas de la tercera edad, mujeres y jóvenes se manifiestan listas para esperar el tiempo que sea para poder ejercer el sufragio.

En algunos centros de votación las urnas abrieron después de las 8:00 de la mañana ya que presentaban problemas con el biométrico, o no llegaron las papeletas completas, o los custodios electorales llegaron tarde.

El denominador común son las largas filas en cada uno de los centros de votación del país.

Personas de la tercera edad acuden con entusiasmo a ejercer el sufragio en Tegucigalpa. #ProcesoDigital pic.twitter.com/98qCVlfZAa — Proceso Digital (@ProcesoDigital) November 30, 2025

El llamado de los diferentes partidos políticos es que la gente salga masivamente a votar para matar cualquier tipo de fraude que se quiera realizar.

La población sigue llegando y abarrotando los centros de votación para ejercer su deber. IR