Hondureño intenta quitarle la vida a su padre con un cuchillo

Tegucigalpa – Un hondureño en el departamento de Olancho intentó quitarle la vida a su padre con un cuchillo, un reflejo de la fragilidad que existe en la sociedad hondureña.

En ese orden, la Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Policía No. 15 (UMEP-15), logró la detención de un hombre de 29 años, por suponerlo responsable del delito de maltrato familiar, luego de intentar quitarle la vida a su padre con un arma blanca.

De acuerdo con el expediente investigativo, la denuncia fue recibida mediante una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, donde se alertó que un individuo, armado con un cuchillo, mantenía bajo amenaza a su progenitor.

De inmediato, funcionarios policiales asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), y a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se desplazaron al lugar de los hechos, donde encontraron al sospechoso acorralando a su padre con la intención de atacarlo.

El detenido, originario de Catacamas y residente en la colonia Juan Pablo II, fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público (MP), para continuar con el proceso conforme a ley.

Por su parte, el Comisario de Policía Moisés Amador Murillo, Jefe de la UMEP-15, manifestó que “estamos comprometidos con la seguridad ciudadana; nuestra operatividad se mantiene desplegada en sectores estratégicos para brindar pronta respuesta a las denuncias de la población”. PD