Hondureño fingió secuestro para evadir fraude de más de 500 mil lempiras

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó hoy la captura de un hondureño, a quien se le presume responsable de fingir su propio secuestro, tras desviar fondos por un monto aproximado de quinientos mil lempiras (L. 500,000.00), de la empresa donde laboraba.

La detención se llevó a cabo mediante labores de vigilancia en la colonia Policarpo Paz de Comayagüela, municipio del Distrito Central, donde agentes asignados a la Unidad Nacional Antisecuestros de la DPI, lograron ubicar y requerir al sospechoso, identificado como un hombre de 28 años de edad, originario y residente en esa misma localidad.

Antecedentes del hecho

De acuerdo con las investigaciones, en octubre del año 2025, el ahora detenido fingió su propio secuestro, trasladándose hasta la zona sur del país, donde solicitó auxilio en un puesto de control fronterizo del municipio de El Amatillo. En ese momento manifestó haber sido interceptado por hombres armados que presuntamente lo llevaron en contra de su voluntad, exigiendo información financiera de la empresa donde laboraba.

Sin embargo, las diligencias investigativas desarrolladas por los agentes de la DPI, mediante pruebas técnicas y científicas, permitieron confirmar que el hecho fue planificado por el propio ciudadano, quien presuntamente había creado una empresa fantasma para desviar fondos por un monto aproximado de quinientos mil lempiras (L. 500,000.00), motivo por el cual simuló el secuestro con el fin de evadir responsabilidades económicas.

Por lo tanto, los agentes encargados del caso remitieron el respectivo expediente investigativo ante el Ministerio Público, debido a que existen elementos suficientes para poder determinar que esta persona planificó y fingió su propio secuestro y de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, en el artículo 529, se puede determinar que cometió la infracción penal tipificada como, simulación de infracción inexistente.

Es por ello, que al sospechoso se le ejecutó una orden de captura pendiente, misma que fue emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, con fecha 09 de febrero del 2026.

El detenido fue remitido al juzgado competente para que se le continúe el proceso legal correspondiente conforme a la ley. (RO)