Hondureño enfrenta cargos federales por volar dron durante partido del Mundial en Texas

Dallas – Un ciudadano hondureño fue acusado por autoridades federales de Estados Unidos tras presuntamente operar un dron no registrado en espacio aéreo restringido durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio de Arlington, Texas.

De acuerdo con información divulgada por Fox News, el acusado fue identificado como Luis Mauricio Flores Ordóñez, de 33 años, quien habría volado un dron cerca del recinto deportivo mientras estaba vigente una restricción temporal de vuelo impuesta por las autoridades estadounidenses.

La detección fue realizada por equipos de vigilancia antidrones del FBI, que mantienen operativos especiales durante los encuentros mundialistas.

Las autoridades señalaron que más de 20 drones no autorizados han sido decomisados durante los primeros partidos disputados en el norte de Texas.

Los fiscales federales indicaron que Flores Ordóñez enfrenta cargos por poseer y operar una aeronave no registrada en una zona restringida, delito que podría acarrear una pena de hasta tres años de prisión.

Las autoridades estadounidenses recordaron que existe una zona de exclusión aérea alrededor de los estadios mundialistas desde tres horas antes hasta tres horas después de cada encuentro. AD