Hondureño Arriaga se incorpora al grupo y podría estrenarse con el Levante ante el Betis

Valencia (España) – El centrocampista hondureño Kervin Arriaga se incorporó este viernes a los entrenamientos con el Levante y podría debutar el domingo ante el Real Betis, en el partido de la Liga española que se jugará en el Ciutat de València.

Kervin Arriaga sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda el pasado 6 de agosto y se ha perdido las tres primeras jornadas del campeonato.

El nuevo futbolista del Levante, firmado en julio procedente del Partizán del Belgrado, se incorporó a la pretemporada, ya con alguna molestia, el pasado 21 de julio tras haber participado con su selección en la Copa Oro.

Con la incorporación de Arriaga al grupo, sólo el uruguayo Alan Matturro está al margen del equipo, aunque afronta la última fase de la recuperación de la lesión en el recto femoral de la pierna izquierda que sufrió el 18 de julio. EFE