Hondureña es entregada a El Salvador vinculada a la extorsión

Tegucigalpa- Las autoridades policiales concretaron la entrega de la ciudadana Ciria Griceli Figueroa Hernández en la frontera de Goascorán, en el departamento de Valle, en cumplimiento de una solicitud internacional emitida por las autoridades de El Salvador.

La mujer era requerida por la justicia salvadoreña por el delito de extorsión agravada, una de las figuras penales vinculadas a estructuras criminales que operan en la región.

La extradición fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que se completarán los trámites legales correspondientes.

El 2 de septiembre de 2024, un juez de primera instancia concedió la solicitud de extradición de la hondureña acusada del delito de extorsión agravada por El Salvador. IR