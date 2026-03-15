Hondureña es asesinada por su pareja en Connecticut, EEUU

Tegucigalpa – Una hondureña fue asesinada con un bate por su pareja en Connecticut, Estados Unidos, sus hijas piden apoyo a la Cancillería para repatriar su cuerpo.

La víctima fue identificada como Diana Elizabeth Enamorado Perdomo, originaria de San Pedro Sula.

Shirly Aguilar, hija de la migrante hondureña, relató que su madre se había ido hace tres años para brindarles una mejor vida.

Dijo que ella habló con su madre el jueves 12 en horas de la noche, pero en la madrugada del viernes la pareja de Enamorado Perdomo le quitó la vida.

Sostuvo que lo que piden es que la Cancillería pueda apoyarlas en la repatriación del cuerpo de su madre.

“Nosotros no tenemos dinero, solicitamos que nos ayuden a repatriar su cuerpo y darle cristiana sepultura acá en Honduras”, reiteró la joven. IR