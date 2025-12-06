Hondureña es asesinada en Carolina del Sur, Estados Unidos  

Tegucigalpa- Una mujer originaria de Catacamas, Olancho, perdió la vida en un ataque armado que se registró en Greenville County, Carolina del Sur, donde otra persona también fue asesinada.

La víctima fue identificada como Ana Martínez, de nacionalidad hondureña.

Martínez y un hombre fueron hallados muertos dentro de una vivienda en la zona de City View alrededor de la 1:50 p.m. del viernes, ambos con al menos una herida de bala y en la misma habitación del domicilio.

La investigación continúa en desarrollo para esclarecer las circunstancias del hecho, así como identificar posibles responsables y el móvil del asesinato.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más detalles sobre el caso. IR