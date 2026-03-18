Hondureña es arrestada por ICE tras acudir a cita de residencia

Tegucigalpa – La hondureña Cindy Paola Barrera Serrano, de 20 años, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras acudir a una cita en Texas para obtener su residencia en Estados Unidos.

El sitio de noticias MGNews informó que la hondureña fue arrestada tras acudir a una cita, lo que genera una alta preocupación entre la comunidad migrante ya que los arrestos se han extendido incluso hasta entre quienes cuentan con citas para obtener su residencia.

La semana pasada varios inmigrantes en Georgia y otros estados del país fueron arrestados por ICE cuando acudieron a sus citas con oficiales, indicó el medio de noticias.

“Es una joven llena de sueños e ilusiones que de momento se ven frustrados, ya que fue detenida por ICE cuando se dirigía a poner huellas para iniciar su proceso de residencia que por medio de su esposo había iniciado para legalización en este país”, nos dijo una de sus allegadas, cita MGNews.

Recientemente Cindy se graduó con honores de Career and Technical Education (CTE College).

“Ella es una joven conocida por respeto y amor al prójimo, persona sin ningún tipo de récord criminal… Después de lo expuesto nos preguntamos ¿Esta es la clase de delincuentes que la actual administración está apresurada por sacar de esta nación?”, se pregunta la familia de la chica detenida.

Casi dos de cada tres latinos, el 65 %, desaprueba el enfoque migratorio del presidente estadounidense Donald Trump, pero el 61 % también dice que sus políticas económicas, como los aranceles, han “empeorado” la economía, según el Pew Research Center.

Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de noviembre de 2024, más que cualquier candidato presidencial republicano de la historia reciente, según el Pew Research Center, pero este mismo centro de investigación reporta ahora que siete de cada 10 hispanos, el 70 %, desaprueba su gestión.

Otra encuesta, de la firma Global Strategy Group (GSG) y el grupo Somos Votantes, mostró que la desaprobación de Trump subió al 63 % entre los electores latinos y más de un tercio de quienes votaron por él se arrepiente tras un año de los comicios.(RO)