Honduras ya no quiere campañas de insultos, ni de exhibición: Doris Gutiérrez

Tegucigalpa – La designada presidencial de Honduras, Doris Gutiérrez, señaló hoy que el pueblo hondureño ya no quiere campañas de insultos, ni de exhibición.

Este 01 de septiembre inició oficialmente la propaganda política en Honduras, pero hasta ahora totalmente ausente de propuestas y enfocada al ataque de los rivales.

Con las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, donde se elegirá al nuevo presidente, 128 diputados al Congreso Nacional y representantes locales, la campaña parece inclinarse más hacia los enfrentamientos personales que por planes de gobierno viables.

En ese contexto, la designada presidencial exigió que a partir de esta fecha se deben escuchar discursos de propuestas y de consensos.

Reprochó que siempre es lo mismo, ausentes propuestas y ataques al rival.

Solicitó a los partidos políticos y a los medios de comunicación apostar por campañas de altura, centradas en propuestas y consensos, en lugar de continuar con lo que calificó como “shows insultantes” y discursos de desprestigio que cansan a la ciudadanía.

Razonó que la población ya está cansada de ese tipo de políticos, en cambio se debe proponer soluciones a los problemas del país, enfatizó. RO