Honduras y PMA firman acuerdo que garantiza alimentación escolar de 1.2 millones de niños durante todo 2026

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social, firmaron un convenio de cooperación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el objetivo de garantizar la cobertura y entrega de la alimentación escolar a más de 1.2 millones de niños y niñas de los niveles de prebásica y básica en todo el país.

El acuerdo fue firmado por la ministra de Sedesol, Fátima Juárez, la ministra de Educación, Arely Argueta y el director del PMA en Honduras, Nicolas Bidault, y consiste en una inversión de más de 840 millones de lempiras para garantizar la segunda y tercera remesa del presente año 2026 y la primera remesa del 2027 en más de 21 mil centros educativos.

“Gracias por el apoyo que brindan a nuestro sistema educativo, reconocemos la importancia de una alimentación sana para nuestros niños y niñas, misma que brindamos a través de esta alianza. Con esta merienda escolar estamos haciendo valer dos derechos, el derecho a la educación y a la alimentación”, expresó Arely Argueta, secretaria de Educación.

“Hoy es un día especial, hoy firmamos convenio de un proyecto insigne del gobierno del presidente Nasry Asfura, como es la Alimentación Escolar, que sabemos que apoya y que es un incentivo para nuestros niños, niñas y jóvenes en los centros educativos y para las familias a nivel nacional”, expresó Fátima Juárez, secretaria de Desarrollo Social.

Al tiempo que agradeció a las madres y padres de familia que contribuyen en la elaboración de la alimentación en todo el país, de igual manera a los maestros y centros educativos que también forman parte y realizan una destacada labor para la ejecución del proyecto.

El PMA apoya al Gobierno de Honduras en la implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), como socio logístico en el almacenamiento, control de calidad y distribución del alimento para el programa, cubriendo los 18 departamentos, en el marco del derecho humano a la alimentación.

Los alimentos que se entregan incluyen harina de maíz o de trigo de acuerdo con la región, frijoles, aceite vegetal y arroz y la ingesta dietética diaria, contribuye a mejorar los resultados físicos, psicosociales, de salud y nutrición. Cada comida entregada pasa por un proceso de revisión para proporcionar hasta el 35 % de los requerimientos nutricionales diarios de los niños en edad escolar.

«La firma de este convenio reafirma nuestro compromiso con el Gobierno de Honduras para garantizar el derecho humano a la alimentación. A través de este esfuerzo conjunto, no solo distribuimos alimentos, sino que invertimos en el presente y futuro de 1.2 millones de niños y niñas, asegurando que el hambre no sea una barrera para su educación y desarrollo integral”, dijo Nicolas Bidault, director del PMA en Honduras.

También señaló que “llegar a los rincones más vulnerables de Honduras con una alimentación escolar nutritiva es clave para transformar vidas. Nos enorgullece ser el socio logístico del gobierno en este programa nacional, fortaleciendo el bienestar físico y psicosocial de una nueva generación de escolares hondureños”.

La Alimentación Escolar contribuye a evitar la deserción escolar y a mejorar los niveles nutricionales para lograr un mejor desempeño educativo de la niñez hondureña, reafirmando el compromiso del presidente Nasry Asfura con la educación y el desarrollo social del país. (RO)