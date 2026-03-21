Honduras y Naciones Unidas abordan agenda de política exterior

Tegucigalpa – La Subsecretaria de Política Exterior de Honduras, Pamela Handal, recibió hoy al Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez en compañía de Sergio Aguiñada, Jefe de la Oficina del Coordinador, con quien se abordó la agenda de política exterior.

En ese orden, Honduras fortalece su política exterior mediante el diálogo con el Sistema de Naciones Unidas, orientado a consolidar su posicionamiento internacional y articular cooperación alineada a las prioridades nacionales, indicó la Cancillería en un comunicado.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una coordinación cercana que permita avanzar en acciones concretas, alineadas a las prioridades del país y que refuercen el posicionamiento de Honduras en el ámbito multilateral.

Asimismo, realizaron un repaso al amplio conjunto de temas que configuran la relación entre Naciones Unidas y el país, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de articulación en áreas prioritarias.

Entre los aspectos abordados, se destacó el papel de Honduras en el sistema de las Naciones Unidas en el actual contexto internacional, así como la evolución de la arquitectura de gobernanza de la Organización de cara a los próximos años.

La apertura del Gobierno del Presidente Nasry Asfura Zablah hacia la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, así como su firme compromiso de fortalecer el trabajo conjunto, constituyeron el eje central del encuentro, subraya el comunicado. (RO)