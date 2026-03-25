Honduras y México fortalecen la integración regional con nueva hoja de ruta

Tegucigalpa – Honduras y México fortalecen la integración regional, con un enfoque en la reactivación y redireccionamiento del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, a través de una nueva hoja de ruta.

Así lo informó el designado presidencial, Carlos Flores, quien participó en la reunión de alto nivel para la cooperación internacional para el desarrollo entre México y Honduras.

Honduras y México fortalecen la integración regional, con un enfoque en la reactivación y redireccionamiento del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, a través de una nueva hoja de ruta centrada en proyectos sociales de infraestructura, transporte, conectividad,… pic.twitter.com/CFnQl6tSWm — Designado Presidencial de Honduras 2026-2030 🇭🇳 (@carlosfg_hn) March 24, 2026

La nueva hoja de ruta está centrada en proyectos sociales de infraestructura, transporte, conectividad, energía, salud, medio ambiente, entre otros, señaló.

Asimismo la asistencia técnica y cooperación bilateral con proyectos definidos como «Sembrando Vidas», «Construyendo Futuro» y «Escuelas México».

Durante la reunión técnica en Ciudad de México, se acordó la propuesta a los países miembros para una cumbre de Jefes de Estado para 2027 y una reunión ejecutiva el 27 de abril en Tegucigalpa, Honduras, para impulsar el desarrollo económico y social conjunto. (RO)