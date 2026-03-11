Honduras y Japón fortalecen lazos diplomáticos

Tegucigalpa – La Subsecretaria de Política Exterior de Honduras, Pamela Handal, sostuvo una reunión con el embajador de Japón, Nakai Kazuhiro, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos y promover la cooperación bilateral en diversas áreas de interés común, informó la Cancillería hondureña.

Ambos diplomáticos dialogaron sobre la realización de la III reunión del Mecanismos de Consultas Políticas entre Honduras y Japón prevista para el próximo mes de abril.

Además conversaron sobre la coincidencia de prioridades de ambos gobiernos en áreas como la salud, educación e infraestructura, destacando las oportunidades para potenciar iniciativas conjuntas que contribuyan al bienestar y desarrollo de ambas naciones.

Por su parte, el embajador Kazuhiro expresó el compromiso de continuar fortaleciendo la relación bilateral también en el ámbito regional, y manifestó su expectativa de que la Reunión Ministerial entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y Japón pueda realizarse próximamente.

La reunión concluyó con el acuerdo de continuar dialogando en futuras oportunidades y explorar nuevos proyectos de interés mutuo, consolidando así la alianza estratégica entre Honduras y Japón. (RO)