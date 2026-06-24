Honduras y Japón establecen cooperación en proyectos de infraestructura y agua potable

Tegucigalpa – El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, celebró este miércoles en Casa Presidencial una reunión de trabajo con el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, y con el secretario y jefe de Cultura y Relaciones Públicas de la embajada de esa nación asiática, Soshi Otomo, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones.

Durante el encuentro se abordaron iniciativas estratégicas relacionadas con el abastecimiento de agua potable para el Distrito Central, así como proyectos de infraestructura vial vinculados al libramiento vial de Puerto Cortés, considerados fundamentales para impulsar el desarrollo y la competitividad del país.

La reunión forma parte de los esfuerzos que impulsa la administración del presidente Nasry Asfura para fortalecer las relaciones internacionales y promover alianzas de cooperación orientadas a mejorar los servicios públicos, modernizar la infraestructura nacional y generar mayores oportunidades de desarrollo para los hondureños.

En la reunión participaron, la viceministra de Infraestructura y Transporte (SIT), Leana Martínez; el director de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín; y Mirna Solano, en representación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral entre Honduras y Japón para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Asimismo, reafirmaron su disposición de mantener un diálogo permanente que permita identificar nuevas áreas de colaboración y avanzar en iniciativas de alto impacto para las comunidades, especialmente en materia de infraestructura, agua potable y desarrollo urbano. JS