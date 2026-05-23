Honduras y Japón conmemoran el 50 aniversario del envío de voluntarios JICA

Tegucigalpa – Los gobiernos de Honduras y de Japón fortalecieron los lazos de amistad al conmemorar 50 años del envío de voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)

– Los voluntarios JICA, han desarrollado sus actividades en una gama amplia de áreas, incluyendo educación, salud, desarrollo comunitario, deportes, medio ambiente, cultura y arqueología, entre otros.

La Encargada de Negocios de la Embajada del Japón en Honduras, Yuko Koga, manifestó que, “en nombre del Gobierno de Japón y del mío propio, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al gobierno de Honduras, a los municipios y demás instituciones receptoras de voluntarios, así como a todas las personas que han apoyado a los voluntarios japoneses a lo largo de estos 50 años”.

Añadió que los voluntarios JICA, han desarrollado sus actividades en una gama amplia de áreas, incluyendo educación, salud, desarrollo comunitario, deportes, medio ambiente, cultura y arqueología, entre otros.

Por su parte, el Vicepresidente de JICA, Hiroyuki Kobayashi, señaló que a través de los voluntarios se construyen lazos de amistad. “Quiero hablar en nombre de todos nuestros voluntarios para decirles gracias por recibirlos con los brazos abiertos. Gracias por cuidarlos y hacerlos sentir parte de su propia familia, sin el gran corazón del pueblo hondureño, este programa no sería posible. Sigamos creando lazos de amistad entre Honduras y Japón”.

Asimismo, la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero expresó que, “la presencia de los voluntarios de JICA ha dejado una huella profunda, duradera en Honduras, más allá de sus aportes técnicos, han promovido valores que hoy reconocemos y admiramos, la disciplina, la responsabilidad, la eficiencia, la cooperación y el respeto muy puro. Estos principios han fortalecido no sólo capacidades institucionales, sino también los lazos humanos y los lazos culturales que unen a Honduras y Japón”.

Agregó que “su valiosa labor se ha desarrollado en sectores prioritarios como la educación, la salud pública, la gestión ambiental, el desarrollo agrícola y productivo, trabajando, como se ha dicho, de manera articulada con instituciones públicas, gobiernos locales y comunidades hondureñas. Gracias a este esfuerzo conjunto, se ha impulsado el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades nacionales y la construcción de oportunidades para las futuras generaciones”.

Acotó, “que estos 50 años de cooperación sean también una inspiración para seguir fortaleciendo nuestros vínculos y construyendo juntos un futuro de mayores oportunidades de bienestar y de desarrollo para nuestros pueblos hermanos”.

Hasta la fecha, alrededor de mil 500 voluntarios han sido enviados a Honduras, esa cifra es la más alta en Centroamérica, quienes han sido recibidos, apoyados y han tenido la oportunidad de aprender acerca de la cultura, costumbres y tradiciones hondureñas.

En el evento también participaron la Secretaria de Educación, Ivette Argueta, los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Honduras e invitados especiales. (RO)