Honduras y Japón acuerdan $ 85 millones para abastecimiento de agua en la capital

Tegucigalpa – En conmemoración de los 91 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Japón se llevó a cabo la firma del Canje de Notas entre ambos Gobiernos presentando el “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua de Tegucigalpa y Comayagüela”.

El objetivo del mismo es fortalecer y modernizar el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad capital, a fin de garantizar un suministro más eficiente, seguro y sostenible para la población del Distrito Central en el largo plazo. Las relaciones entre ambas naciones están marcadas por una sólida cooperación técnica, económica y de ayuda humanitaria, consolidándose Japón como un socio clave para el desarrollo hondureño, especialmente en infraestructura, salud y reconstrucción post-desastres naturales.

Dentro de las instituciones encargadas de la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua de Tegucigalpa y Comayagüela” están, el Gobierno del Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), en conjunto con la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) de la Alcaldía del Distrito Central.

Entre los retos que enfrenta la capital destaca la problemática caracterizada por un déficit estructural del suministro de agua, racionamientos severos en temporada de verano y la falta de acceso en más del 50% de barrios y colonias.

Esta crisis deteriora la calidad de vida, aumentando la desigualdad y generando riesgos de salud, además de limitar la actividad económica. Por otro lado, la necesidad de comprar agua a altos costos agudiza la pobreza y provoca el cierre de negocios, agravando la problemática.

Se espera que este proyecto dé inicio el próximo año 2027. El impacto del mismo beneficiará a más de 1.3 millones de personas, por un monto de USD 85 millones con el fin de optimizar la gestión del servicio de agua potable moderno y eficiente en la capital hondureña.

El alcance de este proyecto de cooperación mejorará la continuidad y confiabilidad del suministro de agua potable, reducirá pérdidas en la red de distribución y fortalecerá la gestión del sistema, aumentando la eficiencia del servicio y la calidad de vida de la población. Además, un suministro más estable contribuirá a mejorar la salud pública y reducir la vulnerabilidad de la ciudad ante períodos de escasez de agua, fortaleciendo la resiliencia del sistema hídrico frente al crecimiento urbano y el cambio climático.

Dentro de las obras previstas a desarrollar se encuentran:

● La instalación de nuevas tuberías de transmisión y distribución de la represa Los Laureles.



● Instalación de nuevas estaciones de bombeo de transmisión en la represa La Concepción y adquisición de medidores.



● Demolición y construcción de 4 tanques de distribución.

Algunas de los barrios y colonias del Distrito Central que serán beneficiadas son: Olimpo, La Sosa, La Travesía, Linderos, La Leona, Los Filtros, Mogote, San Francisco, Centro América (Este y Oeste), Carrizal, Altos del Trapiche, Hato de Enmedio, Villa Nueva, Kennedy, Miraflores, Monterrey, Loarque, Las Hadas, Los Robles, Lomas del Toncontín, Villanueva, El Picacho, Centro Lomas y 14 de

Marzo, entre otras áreas urbanas de Tegucigalpa y Comayagüela. JS