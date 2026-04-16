Honduras y Guatemala impulsan la “cuarta frontera, una ruta de promoción binacional

Tegucigalpa – Honduras y Guatemala impulsan el corredor turístico binacional en la zona del Trifinio a través de una “cuarta frontera», una ruta de promoción binacional.

En ese orden, la designada presidencial Diana Baleska Herrera y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, se reunieron para la promoción de la “Cuarta Frontera”, una ruta que conectará territorios estratégicos entre ambos países.

Como parte de la agenda, ambas delegaciones realizaron un recorrido por la ruta que une Copán Ruinas, Esquipulas y Olopa, consolidando un eje turístico de alto potencial para atraer visitantes, generar inversión y abrir nuevas oportunidades para las comunidades fronterizas.

Durante la visita, la designada presidencial destacó que esta iniciativa permitirá descongestionar pasos fronterizos tradicionales como El Florido, habilitando una conexión más ágil y especializada para el turismo.

Ambos países también trabajan en la implementación de mecanismos aduaneros modernos para agilizar el comercio terrestre. (RO)