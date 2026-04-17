Honduras y Guatemala establecen hoja de ruta para frenar la migración irregular

Tegucigalpa – Honduras y Guatemala establecieron este jueves una hoja de ruta binacional orientada a generar empleo digno, ordenado y seguro para miles de trabajadores de la región.

La iniciativa forma parte de la agenda bilateral impulsada por la designada presidencial de Honduras, Diana Baleska Herrera, y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, quienes coinciden en la necesidad de transformar la dinámica migratoria en una oportunidad de desarrollo para ambos países.

Durante el encuentro, se destacó que entre 40 mil y 45 mil trabajadores temporales se movilizan cada año en la región fronteriza, especialmente hacia municipios productivos, lo que refleja la importancia de ordenar estos flujos bajo esquemas formales que garanticen derechos y estabilidad laboral.

Ante este escenario, ambos países acordaron la instalación de una mesa bilateral sobre migración laboral temporal, desde donde se construirá una hoja de ruta, que permitirá definir acciones concretas, responsabilidades institucionales y mecanismos de coordinación entre ambas naciones.

Esta hoja de ruta contempla el análisis de los flujos migratorios, la identificación de sectores prioritarios y la construcción de acuerdos que regulen la movilidad laboral de manera clara, transparente y sostenible.

La designada presidencial, Diana Baleska Herrera, destacó que este proceso representa un paso firme hacia la construcción de oportunidades reales para la población, mediante la generación de empleo y la reducción de la migración irregular.

Subrayó que el trabajo articulado entre ambos países permitirá avanzar hacia mecanismos más eficientes, seguros y transparentes, que protejan los derechos de los trabajadores y fortalezcan los sectores productivos, especialmente en las zonas fronterizas.

De su lado, la vicepresidenta guatemalteca, enfatizó la importancia de evitar abusos contra los trabajadores, particularmente por parte de intermediarios, y destacó que una migración bien gestionada no solo protege derechos, sino que también contribuye al crecimiento económico y la estabilidad social de la región. (RO)