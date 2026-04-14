Honduras y Estados Unidos abordan agenda de crecimiento económico y cooperación bilateral

Tegucigalpa – La designada presidencial Diana Baleska Herrera, quien además coordina el Plan Trifinio, sostuvo este martes una reunión de trabajo con la encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, para dialogar sobre iniciativas orientadas a impulsar el crecimiento económico y continuar fortaleciendo la relación bilateral entre ambos países.

Durante el encuentro se abordaron temas como las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo económico, la inversión y el fortalecimiento institucional, reafirmando el interés mutuo de avanzar en una agenda conjunta de beneficio para ambas naciones.

La participación de la designada, al frente del Plan Trifinio (Honduras, Guatemala y El Salvador), aporta además una visión enfocada en el desarrollo territorial, la integración regional y la generación de oportunidades en zonas estratégicas del país.

Esta reunión se suma al reciente encuentro sostenido entre la diplomática estadounidense y la designada presidencial María Antonieta Mejía, reflejando el diálogo permanente entre Honduras y Estados Unidos en temas clave para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad regional.

Estados Unidos reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno de Honduras para contribuir a un hemisferio más seguro, fuerte y próspero. JS