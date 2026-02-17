Honduras y El Salvador impulsan cooperación e inversiones bilaterales

Tegucigalpa – La Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de la Cancillería hondureña, Evelyn Bautista, se reunió con el Embajador de El Salvador en Honduras, Jorge Alberto Umaña, acompañado por la Ministra Consejera Dafne Villatoro, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambos países.

Durante el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de reforzar la estrecha relación bilateral mediante un diálogo permanente que profundice la cooperación en diversos ámbitos.

Destacaron el interés mutuo en aumentar la inversión, la iniciativa de creación de la Cámara de Comercio Bilateral Honduras-El Salvador, el fortalecimiento de los intercambios de cooperación técnica, el acompañamiento en materia de regulación sanitaria y el impulso de un nuevo marco de cooperación bilateral.

La Subsecretaria Bautista expresó su agradecimiento por la disposición del Gobierno salvadoreño y reiteró la apertura de Honduras para trabajar de manera coordinada, complementando acciones en un enfoque de ganar-ganar que beneficie a ambas naciones.

Este diálogo se enmarca en los esfuerzos continuos por potenciar la integración regional y el desarrollo económico compartido entre Honduras y El Salvador. (IR)