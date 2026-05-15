Honduras y EEUU logran acuerdos en materia de migración, comercio, inversión y seguridad

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, afirmó este jueves que su gobierno y funcionarios de Estados Unidos alcanzaron avances y compromisos en materia de migración, comercio, inversión y seguridad, tras una reunión en Casa Presidencial con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales, Caleb Orr, y el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Ben Black.

“Acabamos de terminar unas pláticas con los enviados especiales del gobierno americano y tocamos varios temas: puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras, inversión y, lógicamente, también narcotráfico, trata de personas, seguridad en el país y migración”, detalló Asfura en una comparecencia de prensa en la sede del Ejecutivo, junto a otros funcionarios del Gobierno, encabezados por la canciller, Mireya Agüero.

Asimismo, el mandatario precisó que las conversaciones incluyeron además asuntos relacionados con la política estadounidense sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El gobernante aseguró que los funcionarios de la Administración Trump, “se comprometieron” y expresaron confianza en el rumbo del país, con la intención de “atraer inversión americana a Honduras” para fomentar “un futuro mejor” y fortalecer la relación bilateral.

En ese sentido, Asfura definió a Estados Unidos como “nuestro socio comercial más importante” y señaló que existe “un camino por delante” con oportunidades de cooperación.

Seguridad jurídica

Entre los puntos abordados, el mandatario resaltó la discusión sobre reformas legales y seguridad jurídica como factores clave para mejorar el clima de inversión.

“Les explicamos las nuevas leyes que van a venir en energía, nuestras reformas a leyes como el Código Penal, extorsión, narcotráfico, la seguridad jurídica y la seguridad política del país”, refirió.

También aludió la negociación en torno a la Cuenta del Milenio y las gestiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como “pasos firmes” para el desarrollo de Honduras.

Asfura arguyó que las inversiones no llegarán “de la noche a la mañana”, pero insistió en el compromiso de promocionar al país para atraer capital estadounidense.

“Ténganlo por seguro, tengan la confianza de que lo vamos a hacer y estamos haciendo nuestro trabajo con la mayor seriedad posible”, puntualizó. JS