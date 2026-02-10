Honduras y EEUU llegaron a acuerdos en materia económica tras reunión de Trump y Asfura

Ciudad de Panamá – Los gobiernos de Honduras y Estados Unidos llegaron a acuerdos en materia económica, que se irán dando de forma paulatina para dar apertura a los intercambios comerciales entre ambos países, durante la reunión entre los presidentes Nasry Asfura y Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Así lo dijo este martes a EFE en Panamá el ministro de Finanzas de Honduras, Emilio Hernández, en el marco de la 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID).

«La visita del presidente Asfura a Mar-a-Lago para estar en la residencia de Trump fue muy importante. El tema económico, de vital importancia. Recordemos de que EE.UU. es el socio estratégico de todos los centroamericanos, de toda América Latina, entonces es el vecino confiable con el que tenemos que trabajar», señaló Hernández.

Así señaló: «Hemos llegado a acuerdos que se van a ir dando poco a poco, a medida van pasando las semanas y los meses en materia económica para poder aperturar las puertas de los intercambios económicos tanto en las importaciones como exportaciones que vamos a tener a Estados Unidos».

Hernández explicó que el fin es «ayudarnos con el tema de los aranceles, ver de qué manera lo hacemos más competitivo Honduras», pues considera que «la clave» es «desarrollar» el país para generar más oportunidades de trabajo para la población «y que de esta manera no tengan que buscar otros lugares, sino que se queden en Honduras».

«Esta visita que hizo el presidente Asfura es clave porque también se tocaron temas económicos (y) de seguridad, que van a ayudar bastante a la región para poder controlar temas de tráfico, que van vinculados también a las pandillas, a todos estos grupos que generan inseguridad en la sociedad y que podamos combatirlo para tener una sociedad más justa, más en paz», sostuvo.

Asfura y Trump dialogaron el pasado sábado sobre comercio e inversión entre sus países tras una reunión en la residencia del estadounidense en Mar-a-Lago, calificada positivamente por ambos.

Ese encuentro sucedió días después de que el mandatario hondureño asumiera la Presidencia tras unas polémicas elecciones, marcadas por la tensión política, el retraso de los ajustados resultados, acusaciones de fraude y en las que Trump dio el apoyo público a Asfura días antes de los comicios.

Reducción de aranceles

Estados Unidos aplicó sobre Honduras un arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz, una decisión que el nuevo Gobierno hondureño pretende negociar para reducirlos.

En concreto, según el presidente Asfura tras la reunión con Trump, Honduras tiene ya conformadas las comisiones encargadas de negociar dicha reducción arancelaria que afecta a su economía por medio de mesas de trabajo, que se establecerán en territorio hondureño.

«El objetivo es que haya disminución en los aranceles. Vamos a esperar en estos días el resultado de las reuniones de Trump con su equipo económico para ver de qué manera nos puede colaborar. Siempre lo que buscamos no es que nos regalen las cosas, sino simplemente ser más competitivos en la región», sostuvo en Panamá el ministro hondureño. JS