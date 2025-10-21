Honduras y Costa Rica se apoderan del oro en el tenis de los Juegos Centroamericanos

Ciudad de Guatemala – La hondureña Natalie Espinal y el costarricense Jesse Flores se apoderaron este lunes de las medallas de oro en el tenis de los Juegos Centroamericanos que se celebran en Guatemala.

Espinal venció en la final del certamen regional a la guatemalteca Andrea Weedon por 2-1, mientras que la medalla de bronce fue también para la tenista local Deborah Domínguez.

«Fue una contrincante muy duro Andrea Weedon. La conozco desde que soy pequeña y siempre le he tenido mucho respeto. Además, ella ganó oro en el 2017, así que hay mucho respeto. Y también teniendo el apoyo de Guatemala nunca es fácil», dijo Espinal tras colgarse el oro.

«Me hace sumamente muy orgullosa ganar la tercera medalla de oro para una mujer de Honduras» en estos Juegos Centroamericanos, agregó.

En el sencillo masculino, Jesse Flores doblegó por dos sets a cero al salvadoreño César Cruz y conquistó la medalla de oro en las instalaciones de la Federación local, ubicada a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala.

«Estoy muy orgulloso. Fue muy duro. Felicito a todos los rivales. Es un gran honor ganar esta medalla para mi país», explicó Flores a EFE.

«Ha sido un camino difícil. Muchas horas sacrificando mucho. Dedicando mi vida completamente al tenis. Les digo a todos los ticos que si tienes sueños de jugar tenis, si crees en ti mismo todo es posible», añadió.

La presea de Flores es uno de los 24 oros ganados por Costa Rica en las justas deportivas, que le permiten ubicarse en el segundo lugar del medallero general, por detrás de Guatemala, que acumula 56.

Por su parte, Honduras suma siete medallas de oro, incluida Espinal, y se sitúa en el penúltimo lugar del medallero por encima de Nicaragua (cuatro oros) y de Belice, que aún no se estrena en lo más alto del podio.

El tenis en los Juegos Centroamericanos se extenderá hasta el próximo miércoles con la repartición final de medallas como parte del evento deportivo más importante de la región de cara al Ciclo Olímpico que culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. EFE