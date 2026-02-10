Honduras y Colombia fortalecen lazos de trabajo, cooperación y relaciones bilaterales

Tegucigalpa, Honduras – El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, recibió en Casa Presidencial a la embajadora de Colombia en Honduras, Dora Lucía González Pinilla, en un encuentro orientado a fortalecer los lazos de trabajo, cooperación y relaciones bilaterales entre ambos países.

Durante la reunión, ambas autoridades reafirmaron el compromiso de seguir impulsando iniciativas conjuntas en áreas estratégicas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el bienestar de sus pueblos.

El Gobierno de Honduras continúa promoviendo el diálogo y la cooperación internacional como pilares fundamentales de su política exterior. JS