Honduras y Colombia fortalecen cooperación en seguridad migratoria

Tegucigalpa – Los gobiernos de Honduras y de Colombia acordaron a través de sus institutos de migración fortalecer su cooperación en materia de seguridad migratoria.

En ese orden, la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista participó en la ceremonia de inauguración del proyecto “Fortalecimiento Institucional y Operativo en la Dirección de Documentos Fraudulentos e Inteligencia Migratoria”, iniciativa aprobada en el marco de la X Comisión Mixta entre la República de Honduras y la República de Colombia.

El evento marca el inicio de un programa de capacitación técnica conjunta entre el Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras y su similar de Colombia.

Lo anterior forma parte de los esfuerzos de cooperación bilateral en materia migratoria, orientado a reducir la vulnerabilidad institucional mediante el fortalecimiento de los sistemas de control migratorio en las delegaciones de control interno y la capacitación en detección de documentos fraudulentos e inteligencia migratoria.

Durante su intervención, la subsecretaria Bautista expresó el agradecimiento al Gobierno de la República de Colombia y a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia), destacando la relevancia de la Cooperación Sur-Sur y Triangular como instrumento para enfrentar desafíos comunes. (RO)