Honduras y Colombia fortalecen capacidades contra la falsificación de documentos e inteligencia migratoria

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM) inauguró este miércoles el proyecto “Fortalecimiento Institucional y Operativo en la Dirección de Documentos Fraudulentos e Inteligencia Migratoria”.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la X Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y Educativa (COMIXTA) entre Honduras y la república de Colombia para el periodo 2025–2027.

Entre los invitados al evento de apertura; la subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista; y la embajadora de Colombia en Honduras, Dora Lucía González; el asesor de dirección general de migración Colombia, Harbey Martínez; el representante de APC-Colombia, Diana Gutiérrez.

El director del INM, Carlos Cordero, manifestó que este proyecto representa un hito en la modernización de la institución.

«La cooperación con Migración Colombia nos permite elevar los estándares de detección de fraude documental, garantizando procesos migratorios más seguros y eficientes», afirmó.

Estas jornadas están dirigidas de manera exclusiva al personal especializado del INM, enfocándose en el intercambio de inteligencia y técnicas avanzadas de verificación de documentos. AG