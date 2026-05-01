Honduras y Chile conmemoran 160 años de relaciones diplomáticas

Tegucigalpa – La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en conjunto con la Embajada de la República de Chile en Honduras, desarrollaron una ceremonia especial en honor a la conmemoración del 160 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Durante su discurso, la Canciller de la República, Mireya Agüero, destacó la solidez de los valores compartidos, así como, las fructíferas y cordiales relaciones que existen entre ambos países en distintos ámbitos como: Sociales, de infraestructura, desarrollo sostenible, educación, cooperación, seguridad ciudadana y agricultura, entre otros.

“Cuando el pasado 11 de marzo el Presidente Nasry Asfura, asistió en Santiago de Chile, a la toma de posesión del Presidente José Antonio Kast, se puso de manifiesto el supremo interés del Gobierno de Honduras en intensificar las relaciones diplomáticas con la República de Chile, que este año llegan a los 160 años de existencia”, recordó la Canciller Agüero.

La funcionaria agregó que, “Chile es uno de los países con los que Honduras más se siente identificada y con el cual hemos tenido un relacionamiento profundo, fructífero, cordial y esa relación bilateral habrá de fortalecerse aún más al realizarse al corto plazo en nuestro país la cuarta reunión del mecanismo de consultas políticas entre ambos gobiernos, en cuyo transcurso se perfilará y se pondrá al día la agenda común que compartimos y se buscarán nuevos campos de cooperación”.

La Canciller Agüero remató: “El Gobierno hondureño quiere expresarle cuánto valora lo que significa este 160 aniversario de nuestros lazos entrañables con Chile, que se ha elegido un ejemplo de lo que en nuestra región se puede avanzar en términos de convivencia ciudadana, de garantías para el florecimiento del talento y del respeto mutuo en todos los ámbitos de la sociedad civil. Muchísimas gracias”.

Por su parte, el Embajador de Chile en Honduras, Marco Aguayo Tamsec, presentó al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez, quien expresó un mensaje, vía zoom, en conmemoración al 160 aniversario de relaciones de amistad en el que manifestó: “Con Honduras, compartimos valores democráticos y una visión común orientada al fortalecimiento institucional y estabilidad nacional”.

Asimismo –dijo– enfrentamos desafíos similares en ámbitos prioritarios como la seguridad pública, la migración segura, ordenada y regular, el crecimiento económico, el combate al crimen organizado y al narcotráfico y también el fortalecimiento del Estado de Derecho. Esto nos permite mirar, proyectar un futuro con amplias oportunidades de colaboración”. JS