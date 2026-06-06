Honduras y Brasil impulsan alianza para modernizar el sector agropecuario

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras realizó una alianza de cooperación con Brasil para fortalecer la modernización del sector agropecuario mediante la transferencia de tecnología, innovación y conocimiento técnico especializado.

La iniciativa permitirá que la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, considerada una de las instituciones líderes en investigación agropecuaria a nivel mundial, ponga a disposición de Honduras sus capacidades técnicas para apoyar el desarrollo de la agricultura y la ganadería nacional.

El acuerdo fue abordado durante una reunión encabezada por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, y el secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cléber Soares.

Como parte de la cooperación, técnicos hondureños podrán participar en programas de intercambio, capacitación y transferencia de conocimientos en áreas como agricultura tropical, innovación productiva, adaptación al cambio climático e investigación aplicada al sector agropecuario.

Según el Gobierno, esta iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Nasry Asfura para convertir al agro en uno de los principales motores del crecimiento económico, la seguridad alimentaria y la generación de empleo en Honduras. AD